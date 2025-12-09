Roma, ragazza denuncia: “Violentata fuori dalla metro”

(Adnkronos) – Una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata da tre uomini all’uscita della metro Jonio a Roma. L’episodio sarebbe avvenuto domenica, dopo mezzanotte, fuori dalla stazione della linea B1. La giovane ha raccontato ai carabinieri di essere stata bloccata da due uomini e violentata da un terzo. I militari dell’Arma hanno avviato subito gli accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Dicembre 2025