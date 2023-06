Roma Pride 2023, oggi la grande parata: percorso e info sull’evento

(Adnkronos) – Dopo le polemiche per il ritiro del patrocinio della Regione Lazio, va in scena oggi il Roma Pride 2023, che si snoderà per le vie della Capitale in una grande parata accompagnata da ben 35 carri. L'evento inizierà a partire dalle 15.00 con partenza da Piazza della Repubblica. Testimonial presenti alla parata sono Paola & Chiara con 'Furore', la hit scelta come inno della manifestazione. Ecco tutte le info sul percorso e i carri in sfilata. Questo il percorso della grande parata del Roma Pride 2023: Piazza della Repubblica – Viale Luigi Enaudi – Pazza dei Cinquecento – Via Cavour – Piazza dell’Esquilino – Via Liberiana – Piazza S. Maria Maggiore – Via Merulana – Via della Statuto – Piazza Vittorio – Via Emanuele Filiberto – Viale Manzoni – Via Labicana – Piazza del Colosseo – Via dei Fori Imperiali – Largo Corrado Ricci – Via dei Fori Imperiali (Incrocio via San Pietro in carcere). Alla parata parteciperanno 35 carri. Aprirà il carro del coordinamento Roma Pride con un allestimento dedicato a Roma e ai suoi monumenti. Sul carro la drag queen Tsunami. Tra gli altri il trenino delle Famiglie Arcobaleno, Cosmopolitan, W Rome, Disney, American Express, Durex, Procter&Gamble, Ben & Jerry’s. Presenti anche il carro del Circolo Mario Mieli dedicato ai 40 anni della storica associazione e quello di Muccassassina allestito con scenografie in disuso dello studio 54 arrivate dagli States. Paola & Chiara sono le testimonial del Roma Pride 2023. La loro hit 'Furore' è stata scelta come inno della manifestazione. Già durante il Festival di Sanremo, spiegano gli organizzatori, "è stato riscontrato un palpabile desiderio da parte della comunità lgbtq+ di avere le popstars al Pride. Il loro talento e glamour abbinato a un modello femminile di indipendenza ne fanno le testimonial perfette. Siamo certe e certi che il loro apporto e il loro impegno civile per la parità dei diritti contribuisca a far passare il messaggio centrale che il nostro Paese non possa più tollerare discriminazioni e debba procedere sulla strada della piena uguaglianza e libertà per tutte e tutti". Paola & Chiara parteciperanno a tutta la manifestazione e regaleranno ai partecipanti del Roma Pride 2023 vari interventi musicali e un cameo dal palco degli interventi finali. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Giugno 2023