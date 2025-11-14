Roma, precipita da balcone b&b dopo lite e muore: fermato un 25enne

(Adnkronos) – A terra, nudo e ormai senza vita. È stato trovato così dai residenti, poco dopo le 23 di ieri, un ragazzo di 27 anni precipitato dal balcone di una stanza al terzo piano del b&b ‘4 Venti’ in via Calepodio, a Monteverde. Sul posto i carabinieri della Stazione Gianicolense, impegnati nelle indagini. Dalle prime testimonianze raccolte, la vittima, originaria del frusinate, avrebbe avuto una violenta colluttazione con un altro uomo che era in camera con lui e non si esclude che la lite sia proseguita sul balcone da dove è poi precipitato, morendo sul colpo. Sequestrato l’appartamento, dove i militari della VII sezione del nucleo investigativo hanno effettuato i rilievi. E' stato interrogato davanti al pm e successivamente fermato il 25enne con il quale si trovava la vittima. La salma, trasportata all’obitorio del Verano, sarà sottoposta a esame autoptico.

Pubblicato il 14 Novembre 2025