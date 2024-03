Roma, pino cade su Cristoforo Colombo e colpisce due auto: un ferito

(Adnkronos) – Un pino è caduto sulla Cristoforo Colombo, all’altezza di viale Asia, centrando due macchine in movimento. È successo nella tarda mattinata di oggi. Una persona è stata soccorsa dai sanitari del 118, ma non è in gravi condizioni. Sul posto gli agenti del IX gruppo Eur della Polizia Locale che hanno chiuso le corsie centrali in entrambe le direzioni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Marzo 2024