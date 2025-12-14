Attualità

Roma, perde controllo dello scooter: morto 64enne

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un 64enne italiano è morto, nel pomeriggio di oggi, in un incidente avvenuto sul lungotevere Flaminio, all'altezza del civico 30. L'uomo, in sella a uno scooterone Yamaha TMax, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo a terra. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati sul posto dai sanitari del 118. Impegnati nei rilievi gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale.  Al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli, ma sono tuttora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica. Ulteriori pattuglie sono intervenute in ausilio per agevolare la viabilità nella zona.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Australia, antisemitismo in aumento del 316%: il contesto dell’attentato di Bondi Beach

6 minuti fa

Scontro fra tre auto sull’A4 a Verona, morta una 61enne

55 minuti fa

Malore per l’alpinista Simone Moro sull’Himalaya: “Ricoverato, ora sta meglio”

1 ora fa

Rosanna Banfi e la nuova battaglia con il tumore: “Ora è tutto finito”

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio