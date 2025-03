Roma, perde controllo dell’auto e finisce contro un semaforo: morto 44enne

(Adnkronos) – Incidente mortale oggi a Roma. Gli agenti della Polizia Locale, intorno all’una e mezza di questa notte, sono intervenuti in via Cristoforo Colombo, incrocio via Rosa Guarnieri Carducci, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’automobile Citroen C 3 il cui conducente, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un semaforo. L'uomo al volante, un italiano di 44 anni, è morto sul colpo. Indagini in corso da parte del X gruppo Mare della Polizia Locale. Sul posto anche le pattuglie dei gruppi Marconi, Eur e Tintoretto per i servizi di viabilità e per la messa in sicurezza dell’area. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Marzo 2025