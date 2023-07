Roma, per El Shaarawy rinnovo fino al 2025

(Adnkronos) – La Roma ha annunciato che "Stephan El Shaarawy ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 2025". “Desidero ringraziare la società per avermi dato l’opportunità di vestire ancora la maglia giallorossa”, ha dichiarato El Shaarawy. “La Roma è sempre stata la mia priorità, qui ho trovato una seconda famiglia e oggi avverto la responsabilità di restituire ai tifosi l’affetto che mi hanno sempre dimostrato. In questi anni siamo cresciuti in consapevolezza e compattezza e adesso dobbiamo continuare a lottare per ottenere i traguardi che meritiamo”. El Shaarawy ha messo a segno 58 reti in 231 presenze, diventando il 19° miglior marcatore della storia della Roma. “Stephan negli anni ha dimostrato grande attaccamento alla squadra e alla città, oltre a offrire un contributo costante dentro e fuori dal campo”, ha commentato il General Manager dell'Area Sportiva, Tiago Pinto. “Oggi siamo felici di poter assicurare ancora alla Roma la sua esperienza e la sua professionalità, assieme alle giocate, agli assist e ai gol che lo hanno sempre contraddistinto”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Luglio 2023