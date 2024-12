Roma-Parma 5-0, cinquina giallorossa con un super Dybala

(Adnkronos) – La Roma chiude l’anno all’Olimpico lanciando altri segnali di ripresa. I giallorossi superano 5-0 il Parma grazie alle reti di Dybala, Saelemaekers, Paredes e Dovbyk e continuano la risalita: la squadra di Ranieri è undicesima in classifica, con 19 punti. Sotto gli occhi dei grandi ex giallorossi Vincenzo Montella e Damiano Tommasi, la Roma preme sull’acceleratore già in avvio. Dopo una manciata di minuti, Dybala viene atterrato in area da Balogh e l’opportunità del vantaggio arriva dal dischetto. Dagli undici metri, l’argentino spiazza Suzuki e fa 1-0 all’8’. L’Olimpico spinge, la Roma risponde con grandi fiammate e al 13’ ecco il raddoppio. Angelino pennella un cross morbido dalla sinistra, Saelemaekers trova un gran destro al volo e buca Suzuki. Doppio gancio in pieno volto per i gialloblù, che però si assestano con il passare dei minuti e si fanno poi vedere in un paio di occasioni dalle parti di Svilar. Come alla mezz’ora, quando Almqvist strappa sulla sinistra e serve Sohm, che di punta sfiora il gol.La ripresa inizia con lo stesso copione: Roma che gestisce il possesso, Parma che fatica a costruire e ripartire. Al 51’ ecco il tris, con i soliti protagonisti: Saelemaekers calcia a botta sicura, centra Dovbyk e il pallone arriva a Dybala, che deve solo appoggiare in rete a porta vuota. Il Var ci mette un po’ per confermare, ma il 3-0 è regolare. Nell’ultima mezz’ora, il Parma sparisce e i capitolini dilagano con il rigore di Paredes (74’), concesso dopo un fallo di Mihaila su Saelemaekers, e con il guizzo di Dovbyk (83’), che insacca a porta vuota su assist di un superlativo Dybala. Finisce 5-0. La Roma migliore della stagione fa sorridere l’Olimpico e Ranieri. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Dicembre 2024