Roma, Osservatorio Israele denuncia: “Presidente colpito da un pugno sulla metro B”

(Adnkronos) – L’Osservatorio Israele esprime la più "ferma condanna per l’aggressione antisemita subita dal Presidente dell’associazione, Nicolae Galea, avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi sulla Metro B di Roma, alla fermata Colosseo. Galea avrebbe ricevuto un pugno da uno sconosciuto che, prima di allontanarsi e scendere dal vagone alla fermata Colosseo, gli avrebbe urlato l’insulto ebreo di merda". "Non è stata soltanto l’aggressione a colpirmi, ma anche l’indifferenza di chi ha assistito alla scena senza intervenire – dichiara Galea – L’antisemitismo non è un fenomeno marginale. Esiste, si manifesta nelle nostre città e troppo spesso viene sottovalutato". L’Osservatorio Israele sottolinea la "necessità di contrastare con determinazione ogni forma di antisemitismo e di odio antiebraico, evitando minimizzazioni o giustificazioni che rischiano di alimentare un clima sempre più ostile nei confronti degli ebrei".

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Pubblicato il 20 Giugno 2026