Roma, Oronzo Canà nuovo allenatore? Lino Banfi è pronto – Video

(Adnkronos) – La Roma esonera l'allenatore Ivan Juric e cerca un nuovo tecnico: per risolvere i problemi dei giallorossi, ecco Oronzo Canà. Lino Banfi, tifosissimo giallorosso, rispolvera il personaggio del film 'L'allenatore nel pallone' e, in un video pubblicato sui social, risponde ad una ipotetica telefonata del proprietario Dan Friedkin e con la sua celeberrima 'bizona' è pronto ad affrontare la nuova avventura: "Yes,… mister Friedkin… ok ok. I am Oronzo Canà, yes… 5-5-5 bizone, yes, thank you very much, i am ready, vengo…" a Trigoria. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Novembre 2024