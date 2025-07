Roma, omicidio per vendetta a Rocca di Papa: uccide killer del figlio

(Adnkronos) – Un omicidio per vendetta a Rocca di Papa, in provincia di Roma. Questa l'ipotesi dietro alla sparatoria avvenuta questa mattina giardini pubblici in piazza della Repubblica, a Rocca di Papa, e costata la vita ad un uomo di 35 anni. Il 61enne fermato poco dopo dai carabinieri, è il padre di un uomo che nel 2020, all'età di 34 anni, è deceduto seguito a una violenta aggressione subita dalla vittima, recentemente condannata a 10 anni in appello per omicidio preterintenzionale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Luglio 2025