Roma, oggi manifestazioni in tre piazze: orario, strade chiuse e bus deviati

(Adnkronos) – Tre manifestazioni oggi, sabato 15 marzo, nel centro di Roma. La più grande, alla quale sono attese 15mila persone, è quella di piazza del Popolo a partire dalle 15. Manifestazione per l'Europa promossa dai sindaci che hanno raccolto l'appello di Michele Serra. In contemporanea ci saranno le altre due contromanifestazioni convocate in opposizione alla prima. A piazza Bocca della Verità saranno in presidio dalle 15.30 il leader di Democrazia Sovrana Popolare Marco Rizzo che ha invitato anche Roberto Vannacci: sono attese circa 3mila persone. Infine a piazza Barberini dalle 15, 250 i partecipanti previsti, la protesta di Potere al Popolo. Sono previste chiusure di strade e deviazioni di autobus, in base al piano predisposto da Roma servizi per la mobilità. Imponente anche il dispositivo di sicurezza. Per la manifestazione di piazza del Popolo potranno esserci ripercussioni sulla viabilità, dalle 14 alle 20, tra il Muro Torto, piazzale Flaminio e il Lungotevere. Possibile deviazione della linea 119. Dalle 13.30 saranno chiuse al transito: piazza del Popolo, via Ferdinando di Savoia (tra via Maria Adelaide e piazza del Popolo), via Principessa Clotilde, via Maria Cristina (tra via Maria Adelaide e via Principessa Clotilde), via Ripetta (tra piazza del Popolo e via Brunetti), via del Corso (tra piazza del Popolo e via della Fontanella), via del Babuino (tratto compreso tra via della Fontanella e piazza del Popolo) e viale della Trinità dei Monti (tra via di San Sebastianello e viale Gabriele D’Annunzio). Sempre dalle 13.30 saranno disattivati i varchi elettronici delle Ztl di Centro Storico e Tridente, che saranno presidiati dalla polizia locale sino alla fine dell'evento. Il presidio di piazza Barberini, invece, (dalle 15 alle 18) sarà nell'area pedonale. Saranno possibili riflessi sulla circolazione nelle strade limitrofe. L'area sarà transennata e verrà predisposto un servizio di viabilità, con possibili chiusure nelle fasi di afflusso e deflusso dei partecipanti. Possibili deviazioni per le linee 52, 53, 61, 62, 63, 80, 83, 85 100, 119, 160, 492, 590 e C3. A piazza Bocca della Verità, infine, per il sit-in in programma dalle 15.30 alle 18.30 verrà predisposto un piano di viabilità, con eventuali chiusure a largo raggio. Entro le 12.30 divieto di sosta nella piazza, compresi i parcheggi strisce blu, con eventuale rimozione dei veicoli presenti. Possibili deviazioni per le linee 30, 44, 81, 83, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781 e C3. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Marzo 2025