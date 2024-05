Roma, notte di paura per madre e figlia: in 3 armati entrano in casa: furto da 100mila euro

(Adnkronos) – In tre, a volto coperto e pistola in pugno, nella notte hanno fatto irruzione in una abitazione in via Teodosio Macrobio, in zona Balduina a Roma, sorprendendo madre e figlia all'interno. Dopo aver rubato l'argenteria in soggiorno, per un valore di 50mila euro, i banditi hanno minacciato la 75enne costringendola ad aprire la cassaforte per rubare i gioielli all'interno per un valore di 50mila euro. Sia la donna che la figlia, 39enne, non sono rimaste ferite e i tre si sono dati alla fuga. Indagano i poliziotti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Maggio 2024