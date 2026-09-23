Roma, nella notte incidente al Colosseo: muore operaio di 22 anni

(Adnkronos) – In un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo è morto la scorsa notte un operaio specializzato, Andrea Moretti. Il giovane tecnico, 22 anni, era al lavoro alla realizzazione della nuova illuminazione dell'Anfiteatro Flavio e sarebbe caduto da una decina di metri da una impalcatura. Subito accorsi gli addetti del 118, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, il giovane è deceduto. Dopo l'incidente – sul quale indagano i carabinieri e la magistratura – il ministro Giuli si è subito recato sul posto. In segno di lutto il PArCo ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l’incidente, area tuttavia non sottoposta al sequestro da parte della magistratura, al momento impegnata nel determinare la dinamica dell’accaduto. Il Ministero della Cultura e il Parco archeologico del Colosseo si stringono accanto ai familiari di Andrea Moretti. “Un evento tragico che ci lascia sgomenti e storditi. Le poche parole che riusciamo a esprimere le dedichiamo ad Andrea, alla sua famiglia, ai suoi affetti: rivolgiamo a tutti il nostro profondo, dolente cordoglio di fronte alla morte assurda di un giovane uomo impegnato nel proprio lavoro”, ha dichiarato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

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Pubblicato il 23 Settembre 2026