Roma, muore accoltellato in piazza dei Cinquecento: bloccato aggressore

(Adnkronos) – Un 41enne somalo è morto dopo essere stato accoltellato al torace in piazza dei Cinquecento, a Roma. E' accaduto dopo la mezzanotte e sul posto è intervenuta la polizia. Le indagini della squadra mobile hanno consentito di rintracciare, poco dopo, il presunto aggressore in un bar di via Cernaia. La sua posizione è al momento al vaglio dell'autorità giudiziaria. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Maggio 2024