Roma, Municipio I: rinnovate﻿ quattro aree gioco

(Adnkronos) – Quattro aree gioco riqualificate, per un investimento complessivo di 720.000 euro: il Municipio Roma I Centro interviene sui parchi gioco a San Saba, Prati e Della Vittoria. In tutte e quattro le aree sono state abbattute le barriere architettoniche degli spazi. Il primo cantiere di viale degli Ammiragli, riferisce il I Municipio, è già stato avviato e i lavori sono ancora in corso. A seguire verranno avviati gli interventi in piazza del Fante, che partiranno a fine novembre, mentre i lavori in via Prestinari e piazza Remuria saranno svolti nei primi mesi del 2027.

A viale degli Ammiragli l’area ludica viene ampliata a Nord e a Sud e riorganizzata: le attrezzature esistenti sono restaurate e ricollocate in sicurezza, con l’aggiunta di un nuovo gioco di arrampicata. A piazza del Fante, dove l’area misura 1.380 m², arrivano un castello in legno con doppia torre e passerella, pensato per i più piccoli, e un gioco avventura per i più grandi. A piazza Remuria, 752 m² di area ludica, un nuovo gioco multiattività si affianca a giostra, altalena e gioco a molla, restaurati e ricollocati. A via Prestinari, 245 m², il parco lineare di via Marcello Prestinari diventa uno spazio dedicato alla creatività e all’esplorazione, complementare alla vicina piazza del Fante, con collinette, piattaforme e percorsi su cui saltare, arrampicarsi e allenare l’equilibrio. A piazza del Fante le aree verdi vengono ampliate e arricchite: una siepe di arbusti mediterranei lungo il perimetro, nuove aiuole fiorite, nuovi alberi e prato rustico, con un impianto di irrigazione a goccia che rende lo spazio più fresco. A piazza Remuria una siepe di arbusti sempreverdi scherma l’area dal traffico sul lato sud. A via Prestinari verrà inserita una nuova aiuola con piante e fiori.

In tutte le aree la pavimentazione sotto i giochi è in gomma colorata anti trauma, mentre i percorsi sono realizzati con pavimentazione drenante che lascia filtrare l’acqua piovana nel terreno. A piazza del Fante arriva una nuova recinzione perimetrale con ingressi accoglienti. Nuove sedute sono state installate in tutte le aree: panche per sostare, incontrarsi e sorvegliare i bambini. A via Prestinari sono modulari e fanno da bordo a una nuova aiuola. “Le aree gioco immerse nel verde sono fondamentali per la crescita, la socialità e il benessere dei nostri bambini e delle nostre bambine. Ci eravamo presi un impegno con i cittadini e lo stiamo mantenendo – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente del Primo Municipio Stefano Marin – Con la riqualificazione delle quattro nuove aree ludiche a San Saba, Prati e Della Vittoria, i più piccoli potranno giocare in maggiore libertà e sicurezza. È un altro passo concreto nel percorso di valorizzazione del patrimonio verde del Primo Municipio che abbiamo avviato in questa consiliatura”.

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Pubblicato il 16 Novembre 2026