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Roma: Municipio I interviene per salvaguardia manifesti degli anni ’40 trovati a via Cola di Rienzo

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(Adnkronos) – Sono salvi i manifesti degli anni ‘40 emersi dopo l’eliminazione di alcune vetrine in via Cola di Rienzo. Il Primo Municipio, si legge in una nota, si è impegnato per salvaguardare questo piccolo pezzo di storia della nostra città: grazie all’Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro della Direzione Generale Archivi e al sua direttore Leo Tarasco sono state rimosse con cura.  "Stiamo interloquendo con gli uffici preposti per poter valorizzare questi reperti e metterli all’interno del nuovo mercato dell’Unità una volta terminati i lavori. Grazie anche al consigliere Lorenzo Santonocito e a tutti i cittadini che hanno allertato la pubblica amministrazione e anche protetto le affissioni fino ad oggi", conclude la nota. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Maggio 2026

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