Roma, Mourinho annuncia: “Andrò in Arabia Saudita”

José Mourinho, allenatore della Roma, andrà in Arabia Saudita. Il tecnico portoghese, che secondo le news è stato vicino alla Saudi League nell'ultima estate, annuncia che in futuro sarà sulla panchina di un club saudita. "L'Arabia? Verrò sicuramente durante il mio tempo libero però la mia convinzione è anche che lavorerò lì. Non so quando, ma sono piuttosto sicuro che lavorerò lì. Lo farò, lo farò. Sono alla Roma, sono concentrato e darò tutto fino al mio ultimo giorno. Nessuno conosce il futuro però è una cosa che farò sicuramente", dice lo Speecial One al programma arabo Elhekayashow. "Sono molto contento di aver rincontrato Sua Eccellenza (Turki Alalshikh, consigliere saudita presso la Corte reale, ndr). Sono stato nella sua casa a Jeddah alcuni anni fa, sono stato trattato come un fratello. Ho amato quell'esperienza. Non lo vedevo da anni, l'aspetto umano è la cosa più importante. L'ho visto in salute, felice e più giovane di prima", racconta. La Roma, sulla maglia, avrà uno sponsor saudita: si tratta del marchio Riyhad Season, un programma governativo che sponsorizza eventi culturali e sportivi. "Lo sponsor? La Roma aspettava da tempo questo momento, avevamo bisogno di completare la maglia con lo sponsor. L'Arabia Saudita sta cambiando, sta aprendo le porte alle persone di tutto il mondo, è una grande opportunità per la Roma come club e sono molto contento", dice Mourinho. Il cambiamento riguarda anche il calcio, con il trasferimento di una serie di grandi calciatori in Arabia. "Cristiano Ronaldo è stato il primo ad andarci, ha cambiato completamente la prospettiva. Prima le persone potevano pensare che fosse un caso isolato, ma in estate si è capito che tutto stava cambiando. Non sono andati in Arabia Saudita solamente calciatori vicini ael ritiro, ma anche quelli che sono nel loro momento migliore. La competizione è reale, non solo il campionato ma anche la Champions League asiatica è molto interessante. Vediamo nei prossimi anni, ma il progetto sta andando nella direzione auspicata dal vostro Paese", dice Mou. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Ottobre 2023