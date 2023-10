Roma, Mattarella ringrazia Sangiuliano per impegno su Biblioteca di Archeologia

(Adnkronos) – "Ringrazio il ministro Sangiuliano che ha raccolto il testimone con convinzione e determinazione. E' un momento importante per la vita del Quirinale e per la città di Roma". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella concludendo il suo intervento alla cerimonia di inaugurazione del cantiere della nuova sede della Biblioteca nazionale di Archeologia e Storia dell'arte di Roma che nascerà a Palazzo San Felice. La Biblioteca Nazionale di Archeologia e Storia dell’arte rappresenta "un pezzo di città nel cuore della Roma antica restituito ai cittadini, una vera e propria opera di rigenerazione urbana", ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano all’inaugurazione del cantiere. "Grazie ai lavori che iniziamo oggi – ha detto- avremo 6500 metri quadrati interni a disposizione dei libri e della cultura, 14 chilometri di scaffali e un auditorium da 350 posti". Il progetto è finanziato con "20 milioni di euro dal ministero della Cultura, l’importo è stato interamente versato all’agenzia del Demanio, ho già firmato un decreto che stanzia una ulteriore somma di sette milioni per completare il fabbisogno economico e consentire finalmente l’avvio dei lavori. A questi si è aggiunto un milione di euro messo a disposizione dall’Agenzia del Demanio", ha concluso. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Ottobre 2023