Roma, Maserati in fuga sperona auto carabinieri: scappano in 3, un arresto

I carabinieri hanno intercettato una Maserati sospetta che, a quel punto, è scappata speronando prima l'auto dei carabinieri per poi finire la sua corsa contro un'auto parcheggiata. I quattro a bordo sono riusciti a scappare, ma poco dopo i carabinieri hanno arrestato una persona. E' accaduto ieri sera in zona Castel Madama, a Roma. I militari sono intervenuti in via Sant'Anna dopo alcune segnalazioni su una Maserati sospetta che si aggirava per le strade. L'auto è risultata priva di assicurazione e rubata lo scorso anno in zona Guidonia Montecelio. Dentro l'auto sono stati trovati arnesi da scasso. Nel corso delle ricerche i carabinieri hanno arrestato, mentre si allontanava dalla zona, un 20enne straniero che cercava di nascondersi tra le sterpaglie. Il giovane è stato portato in caserma e la Maserati è stata sequestrata. La vettura dei carabinieri ha riportato ingenti danni e i rilievi sono stati svolti dalla polizia locale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Febbraio 2025