Roma, malore al lago di Martignano: morta donna

(Adnkronos) – Una donna di 43 anni è morta nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, mentre faceva il bagno nel lago di Martignano in compagnia della figlia di 16 anni e della nipote di 3. La donna e la ragazza sono state entrambe colte da malore in acqua, e sono state soccorse da alcuni bagnanti: la donna è morta mentre la figlia è stata elitrasportata al policlinico Gemelli di Roma. La bambina è stata affidata al compagno della vittima. Sul posto i carabinieri. Il medico legale intervenuto non ha ancora stabilito le cause della morte e ha disposto per domani l'esame necroscopico. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Luglio 2023