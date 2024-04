Roma-Lazio 1-0, gol di Mancini decide il derby

(Adnkronos) –

La Roma batte la Lazio 1-0 e vince il derby in calendario oggi per la 31esima giornata della Serie A 2023-2024. I giallorossi si aggiudicano la stracittadina con il gol di Mancini, a segno al 42'. La vittoria consente alla formazione allenata da De Rossi di salire a 55 punti e di continuare a inseguire un piazzamento tra le prime 4 della classifica e la qualificazione alla prossima Champions League. La Lazio rimane a quota 46. De Rossi per la sfida con la Lazio sceglie Angelino a sinistra al posto di Spinazzola, mentre conferma la difesa a quattro con Mancini e Llorente centrali, e in attacco Dybala e Lukaku con El Shaarawy a tutta fascia. Tudor risponde con il 3-4-2-1, e con Kamada e Isaksen alle spalle di Immobile, con Luis Alberto che resta in panchina e Vecino in mediana e Felipe Anderson esterno.

Gara contratta, come si conviene ad un derby, con la Lazio che tiene maggiormente il controllo del gioco ma la Roma crea le azioni più pericolose. Al 3' subito conclusione dalla distanza di Paredes con la palla che termina di poco alta sopra la traversa. Al 7' risponde Immobile ma il tiro da posizione ravvicinata sul primo palo termina sull'esterno della rete. La Roma torna in avanti e al 10' sugli sviluppi di una punizione arriva una doppia conclusione di Llorente e sulla seconda Casale manda in angolo. La squadra di Tudor cerca l'affondo al 18' con Vecino ma Mancini chiude in angolo. A metà della frazione la Roma cerca il vantaggio al 24' con una conclusione di Pellegrini dalla distanza, Mandas non trattiene ma non ne approfitta Lukaku che scivola. Poco dopo ancora il capitano giallorosso prova con il sinistro che viene deviato di poco al lato. Al 28' gran giocata di Isaksen che finta il tiro e libera Vecino, ma Angelino chiude la conclusione. I giallorossi alzano i ritmi e al 35' sul cross di Angelino arriva Celik a colpire di testa da buona posizione ma il pallone termina alto. Sul finire di primo tempo al 41' cross di El Shaarawy che Gila devia in angolo, sfiorando l'autogol. Un minuto dopo arriva il vantaggio della Roma: al 42' sviluppi dell'angolo, crossi di Dybala e deviazione di testa di Mancini che batte Mandas per l'1-0. Ancora Roma pericolosa ad inizio secondo tempo. Al 49' ancora Pellegrini su punizione manda la palla di poco alta sopra l'incrocio. La Roma spinge e al 51' gran giocata di Dybala che serve Lukaku ma una deviazione manda la sfera tra la braccia di Mandas. Al 55' arriva la clamorosa occasione per la squadra di De Rossi con Lukaku che porta palla e scarica su El Shaarawy che di sinistro colpisce in pieno il palo. La Roma spinge per cercare il raddoppio ma al 59' sul cross di Celik, Lukaku arriva in ritardo per la deviazione vincente. La Lazio cerca di alzare i ritmi e alzare il baricentro. A 64' sulla conclusione di Guendouzi, Kamada devia sottoporta in rete ma la terna annulla la rete per fuorigioco. Si scalda il derby al 65' con qualche scontro fisico di troppo e Guida che inizia a far vedere i cartellini. Al 69' Felipe Anderson ci prova su punizione ma la palla termina alta sopra la traversa. De Rossi sistema la squadra per reggere l'urto degli ultimi minuti e inserisce Spinazzola, Smalling, il rientrante Abraham e Bove. Finale concitato con la Lazio che ha aumentato l'intensità ma non è riuscita a creare azioni pericolose dalle parti di Svilar. Tensione nel finale di gara sedata dal direttore di gara. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Aprile 2024