Roma, ladri in fuga da Monterotondo, fermati dopo inseguimento sulla Colombo

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Un’ora e mezza di inseguimento senza mai mollare l’auto in fuga per le strade intasate di Roma. Sirene e lampeggianti, da Monterotondo fino alla Cristoforo Colombo, poco prima della tenuta presidenziale di Castelporziano, per bloccare due georgiani subito dopo il colpo. La fuga spericolata dei due uomini a bordo di una macchina con targa polacca è finita però con un incidente sulla corsia centrale della Colombo in direzione Ostia. Nello schianto sono rimaste coinvolte due macchine. I due fuggitivi sono stati fermati dai carabinieri intervenuti sul posto con numerose pattuglie. Pesanti le ripercussioni sul traffico già intenso all’ora di punta. (di Silvia Mancinelli)

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Pubblicato il 24 Luglio 2026