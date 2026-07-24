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Roma, ladri in fuga da Monterotondo, fermati dopo inseguimento sulla Colombo

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(Adnkronos) –
Un’ora e mezza di inseguimento senza mai mollare l’auto in fuga per le strade intasate di Roma. Sirene e lampeggianti, da Monterotondo fino alla Cristoforo Colombo, poco prima della tenuta presidenziale di Castelporziano, per bloccare due georgiani subito dopo il colpo.  La fuga spericolata dei due uomini a bordo di una macchina con targa polacca è finita però con un incidente sulla corsia centrale della Colombo in direzione Ostia. Nello schianto sono rimaste coinvolte due macchine. I due fuggitivi sono stati fermati dai carabinieri intervenuti sul posto con numerose pattuglie. Pesanti le ripercussioni sul traffico già intenso all’ora di punta. (di Silvia Mancinelli) 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 24 Luglio 2026

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