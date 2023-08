Roma, intrappolati sulle montagne russe di Zoo Marine: salvati dai vigili

(Adnkronos) – Sei persone rimaste intrappolate nelle montagne russe del parco divertimenti Zoo Marine di Pomezia, a Roma, sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco. Alle 16.00 di oggi la Sala operativa dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato in via Casablanca, presso il parco di divertimenti, la squadra di Pomezia con in supporto un'autoscala e la partenza Saf, per soccorrere 6 persone rimaste intrappolate sulle montagne russe, all’interno di una delle carrozze di cui era composta la giostra, per un probabile guasto. Nessuna di loro è rimasta ferita, i sei passeggeri sono stati liberati e poi riportati a terra dai vigili del fuoco grazie all’utilizzo dell’autoscala. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Agosto 2023