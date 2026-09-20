Attualità

Roma, infortunio per Wesley, salta la Nazionale: cosa è successo

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
L'esterno brasiliano della Roma Wesley ha accusato un "risentimento alla coscia destra" dopo la partita con l'Inter, pareggiata 2-2 all'Olimpico e non andrà in ritiro con la Nazionale verdeoro di Carlo Ancelotti ma resterà nella Capitale per recuperare in vista dei prossimi impegni della squadra di Gasperini.  La Federazione brasiliana ha ufficializzato l’esclusione del giallorosso dalla lista dei convocati e al suo posto è stato chiamato Vanderson, laterale del Monaco. Saranno i prossimi giorni a chiarire l’entità del risentimento e i tempi necessari per il completo recupero del laterale brasiliano. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Meloni: “In Cdm a breve norma con numero massimo studenti stranieri in classe e divieto burqa”

4 minuti fa

Cuneo, sente rumori nel cortile di casa: spara contro ladri e ne uccide uno

10 minuti fa

Imu e Tari, nuove regole: cambiano dichiarazione e multe, ecco le novità

34 minuti fa

Verissimo, domenica 20 settembre: gli ospiti e le anticipazioni di oggi

43 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio