Roma, infortunio per Koné: quando torna il centrocampista

(Adnkronos) – Infortunio per Manu Koné. Il centrocampista della Roma si è fermato nel ritorno degli ottavi di Europa League contro il Bologna, nella partita persa 4-3 ai supplementari dalla squadra di Gasperini, lasciando il campo nel primo tempo dopo essere da poco rientrato da un altro problema muscolare. Ma quando torna Koné?

Oggi, venerdì 20 marzo, Koné si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Un problema che lo costringerà a stare lontano dai campi di gioco per almeno un mese, lasciando l'ennesima assenza pesante a Gasperini. Il centrocampista francese salterà quindi sicuramente la sfida di domenica prossima contro il Lecce, la trasferta pasquale contro l'Inter, in programma il prossimo 5 aprile, la partita casalinga del 12 contro il Pisa e quella con l'Atalanta del 18. La speranza di Gasperini è che Koné possa tornare a disposizione per la trasferta di Bologna del 25 aprile, mentre più certo potrebbe essere il suo ritorno, almeno tra i convocati, per la gara dell'Olimpico con la Fiorentina, in programma il prossimo 5 maggio.

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Pubblicato il 20 Marzo 2026