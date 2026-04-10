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Roma, incidente sulla Colombo: 17enne su minicar elettrica sbanda e finisce all’ospedale

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(Adnkronos) – Incidente ieri sera tra via di Acilia e via Pindaro sulla Cristoforo Colombo, in direzione di Ostia. Il sinistro ha coinvolto una 17enne alla guida di una minicar elettrica che, secondo alcune testimonianze, avrebbe iniziato a sbandare prima di perdere il controllo e finire fuori strada.  La ragazza a bordo del quadriciclo elettrico, prontamente soccorsa da un medico che ha assistito alla scena, è stata trasportata in ospedale da un'ambulanza, ma non avrebbe riportato ferite gravi. Il veicolo sul quale viaggiava, invece, è andato completamente distrutto, tanto da richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco per aprire il mezzo ribaltato ed estrarre così la ragazza. L'incidente ha rallentato la circolazione sulla Colombo, generando code e rallentamenti.    
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Aprile 2026

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