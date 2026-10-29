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Roma, incidente sul Raccordo: un morto e traffico bloccato

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(Adnkronos) – Un automobilista è morto in un incidente sul Grande raccordo anulare di Roma, all’altezza dell’uscita Cassia. A causa dell’incidente, rallentamenti e code sulla carreggiata esterna, al chilometro 14,500. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso per la gestione dell’emergenza, i rilievi e il ripristino delle normali condizioni di circolazione. Il traffico è condizionato anche in altri tratti del GRA, con rallentamenti anche in prossimità di altre uscite su ampi settori dell’anello.  

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Pubblicato il 29 Ottobre 2026

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