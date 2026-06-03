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Roma, incendio nella pineta a ridosso di via del Lido di Castel Porziano

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(Adnkronos) – Un incendio è divampato nella pineta all’altezza di via del Lido di Castel Porziano. Sul posto sono intervenute le pattuglie del X Gruppo Mare della polizia locale di Roma. I caschi bianchi hanno messo in sicurezza l’area e gestito la viabilità nell'intera zona interessata, chiudendo momentaneamente al traffico la carreggiata laterale di via Cristoforo Colombo in direzione Roma, nel tratto compreso tra viale della Villa di Plinio e via del Lido di Castel Porziano. Una volta domato l'incendio da parte del personale dei vigili del fuoco, la viabilità è stata ripristinata in tutta l'area. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Giugno 2026

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