Roma, incendio nella notte a Casal Palocco: in fiamme il Fred 246

(Adnkronos) – A fuoco, nella notte, il locale Fred 246 a Casal Palocco. Intorno alle 3 un incendio è divampato, per cause in corso di accertamento, bruciando anche la veranda esterna. Sul posto i vigili del fuoco e numerosi residenti. “Ce ne siamo accorti questa mattina, anche per il forte odore di bruciato – racconta Sergio D. all’Adnkronos -. Ma non abbiamo sentito alcuna esplosione”. 
Pubblicato il 25 Ottobre 2025

