Roma, incendio in una discarica abusiva

(Adnkronos) – Un incendio è divampato oggi a Roma in una discarica abusiva nella zona tra Colli Aniene e Ponte Mammolo. Le fiamme, come documentano le foto dei residenti, sono visibili anche da centinaia di metri. Il rogo si è sviluppato in una zona erbosa nei pressi di un campo da calcio, vicino al fiume Aniene. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Ottobre 2023