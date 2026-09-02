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Roma, incendio in un box di via Vitellia: auto elettrica coinvolta, 6 intossicati

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(Adnkronos) – Sei persone sono rimaste intossicate nell'incendio divampato in un box privato al civico 25 di via Vitellia, nel quartiere Gianicolense a Roma, intorno alle 8 di questa mattina. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto con la squadra di Prati e quella della Pisana, con un’autobotte e il carro autoprotettori, hanno evacuato a scopo precauzionale 12 inquilini del palazzo, tra i quali anche 2 bambini. A complicare lo scenario si è presentato particolarmente complesso a causa della presenza, all’interno del garage, di un’autovettura elettrica coinvolta nell’incendio. Terminate le operazioni di spegnimento, sono state effettuate le verifiche all’interno del garage e negli ambienti interessati dal fumo, e messa in sicurezza l’area. La zona è rimasta chiusa nel tratto compreso tra via Vitellia, via Innocenzo X e piazza di San Pancrazio. Oltre alle chiusure stradali e alla gestione della viabilità, gli agenti sono stati impegnati nelle operazioni di evacuazione delle scale A e B dello stabile di via Innocenzo X, civico 4. Alcune persone sono state medicate sul posto dal personale sanitario, mentre altre sono state trasportate presso strutture sanitarie per gli accertamenti e le cure del caso.   
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Settembre 2026

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