Roma, incendio in ex falegnameria a Corcolle: evacuate case vicine

(Adnkronos) – Incendio in un capannone ex falegnameria a Corcolle (Roma). I vigili del fuoco stanno cercando di controllarlo per evitare che raggiunga le case adiacenti. I residenti di tali abitazioni sono stati fatti allontanare per sicurezza. Il capannone date le altre temperature raggiunte è a rischio crollo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Aprile 2023