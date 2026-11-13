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Roma, incendio distrugge capannone industriale a Labico

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(Adnkronos) – Vasto incendio oggi a Labico (Roma). Dalle 10.35 i vigili del fuoco sono impegnati in un intervento in Strada Ventiquattresima, dove un rogo ha distrutto un capannone industriale di 3600 metri quadrati. Le fiamme si sarebbero sviluppate dall’impianto fotovoltaico sulla copertura. Non si registrano persone coinvolte. Una volta ultimate le operazioni di spegnimento, si procederà alle attività di bonifica e alla successiva messa in sicurezza dell’area. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Novembre 2026

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