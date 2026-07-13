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Roma, incendio a via Chiusdino: quattro persone in ospedale dopo aver inalato fumo

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(Adnkronos) – Un incendio è scoppiato al pian terreno di un edificio di tre piani in via Chiusdino, incrocio con via delle Vigne, area Portuense, a Roma. Alle 7,30 circa, la sala operativa ha inviato 4 squadre, e carro teli. L'incendio è sotto controllo e non ci sono persone coinvolte. Sul posto anche il 118 e personale del pronto intervento Acea. Quattro persone sono state trasportate in ospedale dal 118 per accertamenti dopo aver inalato fumo. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Luglio 2026

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