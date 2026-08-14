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Roma, incendio a ridosso della linea ferroviaria: circolazione rallentata tra Ponte Galeria e Fiumicino

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(Adnkronos) – Un incendio di sterpaglie è divampato oggi a ridosso della linea ferroviaria Fiumicino-Ponte Galeria (Roma). Sul posto, in via Gaetano Rosselli Lorenzini, non lontano dalla Fiera di Roma, sono intervenuti i vigili del fuoco.  Dalle ore 13.50 sulla linea Roma-Fiumicino la circolazione ferroviaria, precedentemente sospesa, è rallentata tra Ponte Galeria e Fiumicino dopo il rogo in prossimità dei binari, con ritardi fino a 20 minuti, limitazioni di percorso e cancellazioni, comunica Rfi. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Agosto 2026

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