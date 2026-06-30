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Roma, incendio a Fidene-Nuovo Salario: circolazione treni interrotta su linea Fl1 Orte-Fiumicino aeroporto

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(Adnkronos) – La linea Fl1 Orte-Fiumicino Aeroporto è interrotta oggi martedì 30 giugno tra le stazioni dei treni di Monterotondo e Roma Tiburtina per un incendio che si è verificato nella tratta Fidene-Nuovo Salario. Lo riferisce Rfi spiegando che è stato attivato un servizio bus dalla stazione di Monterotondo verso Roma. Per chi proviene dall'aeroporto di Fiumicino, le fermate bus sono alle stazioni di Roma Ostiense, Roma Tuscolana e Roma Tiburtina. Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici di Rfi.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Giugno 2026

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