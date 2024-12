Roma in tilt per bomba d’acqua fra allagamenti e traffico

(Adnkronos) – La bomba d'acqua che si sta abbattendo in queste ore sul Roma ha mandato in tilt la capitale. Complice lo sciopero dei mezzi di oggi 13 dicembre, la situazione traffico si è aggravata con la pioggia incessante in una giornata condizionata dal maltempo. Si sono registrati allagamenti e diversi incidenti, anche con feriti. Fra le zone più critiche, i grandi snodi di circolazione e le zone di San Giovanni, Porta Maggiore, via Prenestina e il Lungotevere. Tutte le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale sono state dispiegate per cercare di regolare la viabilità. Traffico che viene appesantito anche da diversi semafori che sono andati fuori servizio, come in zona Colosseo, o per le grandi file di auto che stanno cercando di lasciare la città, come nel triangolo fra Aurelia, Aurelia antica e la circonvallazione gianicolense. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Dicembre 2024