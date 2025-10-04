Attualità

Roma, imbrattata la statua di Papa Giovanni Paolo II con falce e martello e la scritta ‘fascista’

(Adnkronos) – Imbrattata la statua di Papa Giovanni Paolo II, in piazza dei Cinquecento, a Roma, dove è terminato il presidio a sostegno della causa palestinese allestito lo scorso 26 settembre.  I carabinieri della Stazione di Roma Macao hanno trovato sulla statua la scritta "fascista di merda" e il simbolo di falce e martello. Gli stessi carabinieri hanno attivato le procedure per la rimozione delle scritte e il ripristino dello stato dei luoghi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


