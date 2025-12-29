Attualità

Roma-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Roma scende in campo in Serie A. I giallorossi ospitano oggi, lunedì 29 dicembre, il Genoa del grande ex Daniele De Rossi – in diretta tv e streaming – nella 17esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini vuole rialzarsi dopo la sconfitta per 2-1 rimediata a Torino contro la Juventus, mentre il Grifone è stato battuto in casa dall'Atalanta 1-0.  La sfida tra Roma e Genoa è in programma oggi, lunedì 29 dicembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 
Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Dybala; Baldanzi. All. Gasperini 
Genoa (3-5-2): Sommariva; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi  Roma-Genoa sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match sarà inoltre disponibile sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web Dazn.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Trump: “Putin generoso con Ucraina”. E Zelensky si fa una risata

7 ore fa

Ucraina, Trump: “Incontro straordinario con Zelensky, molto più vicini a pace”

8 ore fa

Investimento a Firenze, treni in ritardo fino a 100 minuti

10 ore fa

Trump: “Ucraina attacca in Russia”. La risposta ‘gela’ Zelensky

11 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio