Roma, furto nella boutique Valentino in pieno centro: rubate 30 borse

(Adnkronos) – Furto nella boutique di Valentino in piazza Mignanelli a Roma la notte scorsa. Due persone a volto coperto hanno forzato una porta secondaria e si sono introdotte nel negozio portando via circa 30 borse di valore. Il bottino del furto non è ancora stato quantificato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere, mentre i militari del nucleo investigativo hanno eseguito i rilievi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Agosto 2025

