Roma, furto in casa dell’attrice di ‘The New Pope’ Sinne Mutsaers: arrestato il ladro

Furto in casa di Sinne Mutsaers, l'attrice americana nota per aver partecipato a 'The New Pope' e alla serie Sky Treatment. I carabinieri della Stazione Bravetta, passando in via Giovanni da Castel Bolognese, a Testaccio, hanno notato un uomo che si allontanava frettolosamente da un’abitazione con due biciclette. Fermato, si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha iniziato a opporre resistenza, spintonandoli e colpendoli con calci e pugni. Nel corso dell’intervento ha inoltre danneggiato un’auto di servizio dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, intervenuta in supporto. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietaria, mentre l’uomo, un 37enne marocchino, è stato ﻿arrestato per furto in abitazione, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.

Pubblicato il 27 Novembre 2025