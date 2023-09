Roma-Frosinone e Atalanta-Juventus, cambiano orari 1 ottobre

(Adnkronos) – Cambiano gli orari di Roma-Frosinone e Atalanta-Juventus, partite in calendario per la settima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Il match tra Roma e Frosinone slitta dalle 18 alle 20.45 di domenica 1 ottobre. Lo annuncia la Lega Serie A a seguito dell'ordinanza del Prefetto di Roma, di sabato scorso, per la concomitanza con la Ryder Cup 2023. Atalanta-Juventus, inizialmente prevista alle 20.45, viene invece anticipata alle 18. Ieri, dopo la vittoria contro l'Empoli, il tecnico giallorosso José Mourinho si è soffermato sul calendario della Serie A e sugli incroci con l'Europa League: "Siamo stati sfortunati perché l’Atalanta gioca giovedì e lunedì, mentre noi giovedì e domenica. C’è qualcuno nella Lega che non è innamorato di me. Abbiamo queste difficoltà, ma vediamo. Sicuramente giovedì faremo qualche cambio". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Settembre 2023