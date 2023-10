Roma-Frosinone 2-0, gol di Lukaku e Pellegrini

(Adnkronos) –

La Roma batte il Frosinone per 2-0 nel match valido per la settima giornata del campionato di Serie A 2023-2023. I giallorossi si impongono con i gol di Lukaku e Pellegrini. Il successo consente alla formazione allenata da Mourinho di salire a 8 punti e di voltare pagina dopo il pesantissimo k.o. per 4-1 incassato sul campo del Genoa. Il Frosinone rimane a quota 9. La Roma spinge sin dall'avvio e si rende pericolosa all'8' con Dybala, che chiama Turati alla parata. Il Frosinone non rinuncia alla fase offensiva e si fa vivo dalle parti di Rui Patricio con Marchizza e Cuni. Il ritmo è alto, gli spazi abbondano e la Roma li sfrutta al 22'. Dybala suggerisce per Lukaku, che evita 2 difensori e buca Turati: 1-0. Il belga potrebbe concedere il bis al 29', il suo sinistro è respinto da Turati con i pugni. Il Frosinone resta pienamente in carreggiata: Cuni e Mazzitelli vanno al tiro prima del riposo mancando il bersaglio. La ripresa propone un copione analogo. La Roma spinge e si accende quando Dybala entra in scena: al 58' l'argentino manda in tilt Monterisi, che sfiora l'autogol. Il Frosinone costruisce al 68' sull'asse Soulé-Mazzitelli: sul cross basso e insidioso non interviene nessuno. La Roma chiude i conti all'83'. Punizione dalla trequarti, Dybala spedisce in area il pallone che Pellegrini colpisce al volo all'altezza del secondo palo: 2-0. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Ottobre 2023