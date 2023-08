Roma, Follieri formalizza la richiesta di acquisto ai Friedkin

(Adnkronos) – L'imprenditore pugliese Raffaello Follieri formalizza nero su bianco la sua richiesta di acquisto dell'As Roma. A rivelarlo è il sito romanista Romagiallorossa.it. Due giorni fa, su Instagram, Follieri aveva postato una sua foto mentre firma l'offerta, aggiungendo un laconico "siamo pronti". Follieri, attivo nel business delle terre rare e delle energie rinnovabili, aveva tempo addietro assicurato di voler acquistare il club da solo senza intervento dei partners sauditi, e secondo quanto trapelato l'operazione sarebbe fattibile per i Friedkin solo se non dovesse andare in porto l'annosa questione dello stadio della Roma, recentemente riposizionato nel quartiere romano di Pietralata dopo il noto naufragio del progetto a Tor di Valle. La proposta di acquisto sarebbe dunque svincolata dalla realizzazione del nuovo stadio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'offerta è di 850 milioni di euro. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Agosto 2023