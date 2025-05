Roma-Fiorentina, Bove in lacrime per l’abbraccio della Curva Sud – Video

(Adnkronos) – Omaggio della Curva Sud a Edoardo Bove dopo Roma-Fiorentina. Il centrocampista viola, cresciuto nel settore giovanile giallorosso e ceduto alla Fiorentina un anno fa, è fermo da dicembre, quando ha accusato un malore nel match contro l'Inter. Bove, che ha subito un intervento per l'impianto di un defibrillatore, ha raccolto il saluto della curva giallorossa e non è riuscito a trattenere la commozione per il toccante omaggio. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Maggio 2025