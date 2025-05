Roma, Eugenio Finardi perde il tablet sul treno: ritrovato dalla polizia locale

(Adnkronos) – La polizia locale di Roma Capitale ha ritrovato il tablet che il cantautore Eugenio Finardi aveva perso a bordo di un treno. Giovedì pomeriggio scorso il cantautore si era rivolto agli agenti del reparto Termini della polizia di locale Roma Capitale in via Marsala per segnalare di aver smarrito il suo tablet. Il personale, compresa la particolare importanza per l’artista di ritrovare il dispositivo, contenente spartiti e materiale musicale necessario alla propria attività professionale, si è immediatamente attivato nelle ricerche e, attraverso il sistema di geolocalizzazione, ha individuato il tablet nell’area della stazione ferroviaria, l'ha recuperato e restituito a Finardi. Lo stesso cantautore ha voluto esprimere il proprio ringraziamento agli agenti: “Grazie di cuore alla polizia di Roma Capitale per avermi aiutato a ritrovare il mio tablet. Mi hanno salvato. Grazie a tutto il reparto Termini. So che non fate un lavoro facile, ma siete veramente fortissimi. Questa è l’Italia che funziona”, ha detto secondo quanto riporta la polizia locale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Maggio 2025