Attualità

Roma, esplosione in fabbrica fuochi d’artificio: due feriti ad Altipiani di Arcinazzo

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Esplosione ieri sera in una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Roma, in località Altipiani di Arcinazzo. Due cittadini stranieri sono rimasti feriti: un 38enne è stato trasferito all'Umberto I di Roma e un 26enne è stato trasportato all'ospedale di Alatri. Entrambi non sono in pericolo di vita. Subito dopo la deflagrazione che ha interessato un piccolo fabbricato è divampato un incendio che è stato domato con gli estintori.  Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e il personale dello Spresal per gli accertamenti di competenza. L'area è stata sequestrata. Sono in corso le indagini da parte della stazione dei carabinieri di Trevi nel Lazio per ricostruire la dinamica dell'accaduto. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Iran-Usa, oggi colloqui in Oman. Washington allerta americani: “Via ora da Teheran”

40 minuti fa

Milano Cortina, via ufficiale alle olimpiadi invernali: cerimonia d’apertura, ospiti e programma

2 ore fa

Federico Pellegrino, chi è il portabandiera dell’Italia a Milano Cortina 2026

2 ore fa

Arianna Fontana, chi è la portabandiera dell’Italia a Milano Cortina 2026

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio