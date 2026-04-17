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Roma, esalazioni da piscina hotel del centro: diversi intossicati

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(Adnkronos) – Una decina di persone sono state soccorse dal personale del 118, dai carabinieri e dalla polizia locale di Roma Capitale, rimaste intossicate a causa delle esalazioni tossiche provenienti dalla piscina del Bulgari Hotel di piazza Augusto Imperatore. Tutto è avvenuto intorno alle 16 di oggi e gli intossicati, alcuni dei quali trasportati in vari ospedali della città, sono per lo più dipendenti della struttura. Le pattuglie della polizia locale del I gruppo Centro hanno provveduto alla chiusura di via della Frezza, da via del Corso a via di Ripetta e quest’ultima da via Angelo Brunetti fino a piazza Augusto Imperatore. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Aprile 2026

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