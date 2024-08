Roma-Empoli 1-2, Gyasi e Colombo gelano l’Olimpico

(Adnkronos) –

L'Empoli vince 2-1 sul campo della Roma oggi 25 agosto nella seconda giornata del campionato di Serie A e rovina la serata speciale giallorossa. L'Olimpico, in festa per la permanenza di Dybala, assiste al passo falso della squadra di De Rossi. L'Empoli passa con i gol di Gyasi e Colombo: i toscani salgono a 4 punti. La Roma, ancora senza vittorie, rimane a quota 1. La Roma prova a sfondare subito con Pellegrini e Dovbyk. L'Empoli rischia in avvio ma capisce rapidamente che può creare problemi ai padroni di casa. I giallorossi concedono spazi alle ripartenze toscane e al 9' Fazzini sfiora il bersaglio grosso al primo tentativo. Subito dopo, su corner, è Gyasi ad andare vicinissimo al gol con un colpo di testa. Le occasioni per gli ospiti aumentano. Al 20' Svilar respinge la conclusione di Fazzini, Colombo da due passi riesce nell'impresa di colpire la traversa col tap-in di testa. Al 22' si iscrive Pezzella al tiro al bersaglio: mira sbagliata di poco. La Roma non decolla nonostante i tentativi di dialogo tra Dybala e Soulé. Bisogna aspettare il 42' per una parata di Vasquez, attento sul colpo di testa di Pellegrini. Prima del riposo, la doccia gelata per l'Olimpico. Colombo tocca di testa, Gyasi si inserisce: botta secca di destro, 0-1 al 45'. La Roma carica a testa bassa in avvio di ripresa e al 52' sbatte due volte contro la traversa: prima il tiro di Pellegrini, subito dopo il colpo di testa di Mancini. Doppio gol sbagliato e, puntuale, arriva il raddoppio dell'Empoli. Esposito se ne va, Paredes lo stende. Rigore, Colombo non sbaglia e 0-2 al 61'. La Roma non ha più niente da perdere, De Rossi getta nella mischia tutti i giocatori offensivi per l'ultima mezz'ora. Dybala cerca il jolly a ripetizione, ma il suo mancino non inquadra la porta al 67' e al 70'. Ci prova anche il neoentrato Le Fee: primo tentativo impreciso, secondo bloccato da Vasquez. La pressione della Roma dà frutti all'80' con un'azione tutta firmata da sostituti. Baldanzi va sul fondo e crossa, Shomurodov azzecca il colpo di testa: 1-2. L'attaccante ci prende gusto e un minuto dopo sfiora il bis: assist di Zalewski e altra incornata, stavolta Vasquez ci arriva. Nel finale succede di tutto. Dybala al 94' centra il palo, Shomurodov non riesce a ribadire in rete. Dall'altra parte, Svilar salva su Esposito e evita il tris toscano. Il miracolo del portiere giallorosso serve a poco, l'Empoli vince 2-1. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



